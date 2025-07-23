الإعلامية مها الصغير
الإعلامية مها الصغير
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، خلال اجتماعه الأخير، إحالة الإعلامية ومقدمة البرامج مها الصغير إلى النيابة العامة لتعديها على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين عملاً بنصوص المواد 138/ 1 و139 و140 /9 من القانون 82 لسنة 2002 في شان الملكية الفكرية والمادتين 69 /5 و70 /3 من القانون 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما منع المجلس الصغير من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفة المعايير والتعليمات الصادرة عن المجلس، وذلك بعد الجدل الكبير الذي رافق ظهورها في واحدة من حلقات برنامج «معكم منى الشاذلي»، إذ نسبت لنفسها أعمالاً فنية تعود لفنانين عالميين.

كما قرر المجلس توجيه لفت نظر لفريق عمل برنامج معكم منى الشاذلي لعدم تحري الدقة خلال عمليات إعداد البرنامج، مما أدى إلى مخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

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