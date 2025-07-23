نظمت «جمعية أدبي الطائف» ممثلة بجماعة فرقد الإبداعية بالجمعية مساء أمس (الثلاثاء)، محاضرة لعبدالله بن أحمد الناصر بعنوان (الطائف بعيون كشفية)، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والقادة الكشفيين والمؤرخين والمهتمين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة «جمعية أدبي الطائف» عطا الله بن مسفر الجعيد، أن الأمسية تعد الفعالية المنبرية الثانية للجمعية بعد تحولها إلى مسماها الجديد.

واستعرض عبدالله الناصر في الأمسية بعض انطباعاته عن الطائف ۱۳۹۰هـ ومشاهد ومسميات قديمة.

ثم تحدث في المحور الثاني في المحاضرة عن تعريف الكشافة، وتأسيس الكشافة العالمية، وتأسيس الكشافة السعودية، وبداية النشاط الكشفي في الطائف، ودور حسن العبادي وغيره من الرواد والقادة الكشفيين في تطور هذا المجال ونجاحه.

وتطرق إلى تأسيس رابطة رواد الكشافة السعودية وأعضائها، مستعرضاً الكثير من الصور والشواهد الشيقة عن الطائف، وتطور الحركة الكشفية فيها.

وفي نهاية المحاضرة فتحت مديرة الأمسية رُبى المالكي الباب لمداخلات ومشاركات الحضور، وتداخل كل من الكشافين سامي العصيمي، خالد الثقفي، تركي المالكي، محمد الحرازي، عبدالله الأسمري، سعيد الخوتاني، واختتمت بمداخلة رئيس «جمعية أدبي الطائف» عطالله الجعيد، وألقى بعد ذلك الشاعر عبدالرحمن الحارثي قصيدة عن الطائف أثنى فيها على المحاضر والحركة الكشفية بالطائف نالت إعجاب واستحسان الجميع.

وفي نهاية الأمسية شارك رئيس الجمعية عطا الله الجعيد وبعض من زملاء المحاضر من القادة الكشفيين في تكريم المحاضر ومديرة الأمسية، ثم أهدى المحاضر نسخاً موقعة من كتابه (نصف الأحلام) للحضور.