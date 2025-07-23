أشعل قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر، (الإثنين)، القاضي بإيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر بسبب «تجاوزات سلوكية» واستدعائه للتحقيق، إثر تصرفات وُصفت بـ«المخلة» خلال حفل أقيم في الساحل الشمالي، جدلاً واسعاً، وانتقادات كبيرة ضد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل.

وأصدر مصطفى كامل بياناً رسمياً أعلن فيه إيقاف راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاءه للتحقيق بسبب ما وصفه بـ«سلوك مشين» خلال حفل بالساحل الشمالي، وأشار البيان إلى أن تصرفات تضمنت «قبلات وأحضاناً» من معجبات على المسرح، اعتبرتها النقابة مخالفة للعادات والتقاليد المصرية، خصوصاً على أرض شهدت عروضاً لفنانين كبار مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ.

بداية الأزمة

وتعود الأزمة إلى حفل غنائي أقامه راغب علامة في الساحل الشمالي، حضره جمهور كبير وعدد من المشاهير، وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر معجبات يتفاعلن بحماس مع الفنان، بما في ذلك محاولة إحداهن تقبيله أثناء نزوله من المسرح، وصفت النقابة هذه التصرفات بأنها «غير لائقة» وتتعارض مع القيم المجتمعية المصرية.

وفي بيان رسمي، قال مصطفى كامل: «تابعت على مدار يومين سلوكاً مشيناً يخالف كل العادات والتقاليد المصرية، ولن نسمح بتكراره على أرض أم كلثوم وعبدالحليم»، مؤكداً أن النقابة ستخاطب غرفة المنشآت السياحية لمحاسبة الجهة المنظمة للحفل. كما أشار إلى أن القرار يأتي احتراماً لتاريخ الفن المصري الراقي.

راغب علامة يرد على مصطفى كامل

وردّاً على ذلك، تواصل راغب علامة مع مصطفى كامل عبر رسالة صوتية، أكد فيها احترامه لمصر «بلده الثاني»، موضحاً أن الموقف ناتج عن سوء تنظيم وزاوية تصوير خادعة، وأن القبلة المزعومة لم تمسّ شفتيه، مشدداً على أن التصرف كان خارج إرادته، وأعرب عن استعداده لزيارة النقابة لتوضيح الموقف.

وأثار قرار النقابة جدلاً واسعاً، إذ انقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض، فاعتبر البعض أن قرار مصطفى كامل ضروري للحفاظ على القيم المجتمعية والفنية، مشيرين إلى أن الفنانين يتحملون مسؤولية احترام التقاليد المحلية، خصوصاً في بلد مثل مصر ذات التاريخ الفني العريق.

انتقادات واسعة لكامل

بينما رأى كثيرون أن قرار نقيب المهن الموسيقية مبالغ فيه، وأن النقابة تتدخل بشكل مفرط في حرية الفنانين، ووجهوا انتقادات لمصطفى كامل بسبب لهجته الحادة واستخدامه عبارات مثل «الانحطاط الفني»، معتبرين أنها تسيء لسمعة فنان كبير مثل راغب علامة.

وأشار آخرون إلى أخطاء إملائية في بيان النقابة، ما أثار سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصدرت القضية «الترند» على منصة «إكس»، بلغت حد أن هاجم بعض المستخدمين قرار النقابة، معتبرين أن الواقعة بسيطة ولا تستحق الإيقاف، بينما دافع آخرون عن كامل، مشيدين بحزمه في حماية «الذوق العام».

ما دور نقابة المهن الموسيقية؟

وتُعد نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل منذ 2022، المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الأنشطة الفنية والغنائية في البلاد، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، ووفقاً لقانون النقابة، تمتلك النقابة صلاحية إصدار تصاريح العمل للفنانين، وفرض عقوبات مثل الإيقاف أو الشطب في حال مخالفة الأعراف أو القيم المجتمعية.

وخلال السنوات الأخيرة، اتخذت النقابة قرارات مثيرة للجدل، بما في ذلك إيقاف فنانين شعبيين مثل رضا البحراوي ومحمود الليثي بسبب تصرفات اعتُبرت غير لائقة، ما أثار نقاشات حول دور النقابة في تقييد الحريات الفنية.