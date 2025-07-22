تعاقدت الفنانة المصرية ياسمين رئيس على فيلم «هيروشيما» مع الفنان المصري أحمد السقا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتبدأ جلسات عمل فيلم «هيروشيما» خلال الفترة القادمة، ومن المقرر أن يشهد الفيلم العديد من المفاجآت.

وفي سياق متصل، انتهت ياسمين رئيس، أخيراً، من تصوير فيلم «ماما وبابا»، ويشاركها في البطولة محمد عبدالرحمن توتا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي.

كما بدأت رئيس أخيراً، تصوير فيلمها «الست لما»، من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، انتصار، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف كيرو أيمن، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

وتجسد ياسمين في فيلم «الست لما» دور وفاء، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، إذ يطرح عدداً من قضايا المرأة.

وتعد أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل «منتهي الصلاحية» بطولة محمد فراج، ومسلسل «جودر 2» بطولة ياسر جلال، اللذين عرضا في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2025 وحققا نجاحاً كبيراً.

وفيلم «الفستان الأبيض»، آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية، إذ يضم العمل كلاً من أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهما من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف.