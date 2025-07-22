أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ82 المقرر انطلاقها في الفترة من 27 أغسطس حتى 6 سبتمبر، اختيار الفيلم السعودي «هجرة» للمشاركة في فعالياته ضمن قسم Venice Spotlight.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله بن ناصر القحطاني بأن مهرجان فينيسيا أحد المحطات العالمية التي تكشف للعالم جودة الإبداع السعودي، وشغف صنّاعه، من خلال برامج مثل «ضوء» لدعم الأفلام، الذي يسعى لإيجاد الفرص للإنتاجات السعودية للظهور على الساحة الدولية، ويعمل على بناء حضور دائم يعكس هوية المملكة وطموحاتها في صناعة الأفلام.

وتعد مشاركة فيلم هجرة، المدعوم من هيئة الأفلام عبر برنامج «ضوء» لدعم الأفلام، محطة مهمة في مسيرة السينما السعودية، تعكس جودة المحتوى المحلي ومكانته المتنامية على الساحة الدولية، وتُبرز الطاقات الإبداعية الوطنية القادرة على المنافسة في أهم المحافل العالمية.

وينسجم ترشيح فيلم هجرة للمخرجة شهد أمين، مع جهود هيئة الأفلام في ترسيخ حضور سعودي فاعل على خريطة الإنتاج السينمائي العالمي، وضمن توجه إستراتيجي يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء قطاع ثقافي إبداعي وتنافسي، يعكس الهوية السعودية ويعزز التبادل الثقافي على المستوى الدولي.

يضم الفيلم مجموعة من الأسماء العربية والخليجية، من بينها خيرية نظمي في دور الجدة، ولامار فدان في أولى بطولاتها السينمائية، إضافة إلى نواف الظفيري وبراء عالم.

وجاء إنتاج الفيلم بدعم من هيئة الأفلام السعودية، صندوق البحر الأحمر، مبادرة «ضوء»، نيوم، فيلم العلا، والمركز العراقي للسينما المستقلة، إلى جانب شركاء من أوروبا.