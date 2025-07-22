أعلنت هيئة الأفلام انطلاق الدورة الثالثة من مؤتمر النقد السينمائي وملتقياته، تحت شعار «السينما.. فن المكان»، وذلك في ثلاث محطات ثقافية تشمل منطقة عسير في شهر أغسطس القادم، ومن ثَم محافظة القطيف في أكتوبر، وتُختتم أخيراً في نوفمبر بالعاصمة الرياض، ويأتي ذلك لمواصلة تطوير البنية الثقافية لصناعة السينما في المملكة العربية السعودية.

ويعكس المؤتمر التزام الهيئة ببناء مشهد نقدي يتجاوز المفهوم التقليدي للفعاليات إلى إرساء بنية معرفية تفاعلية تجمع النقاد، والباحثين، وصناع الأفلام، والمواهب السعودية الصاعدة من خلال برنامج شامل يضم جلسات معرفية، وورش عمل تطبيقية، ومعارض فنية متخصصة.

ويمثل المؤتمر مساحة حوارية تساهم في تطوير صنعة النقد السينمائي في المملكة والمنطقة، وفتح نوافذ تواصل مع التجارب العالمية، مع التركيز على تمكين جيل جديد من الكتَّاب والنقَّاد عبر برامج تدريبية وممارسات مهنية منهجية. كما يسعى إلى بناء جسور مستدامة بين الممارسين والأكاديميين، وتعزيز الثقافة السينمائية لدى الجمهور باعتبار النقد جزءاً جوهرياً من تطور الصناعة.

ومن خلال انعقاده في مناطق ثقافية متنوعة حول المملكة، يجسِّد المؤتمر رؤية هيئة الأفلام في جعل النقد السينمائي عنصراً فاعلاً من عناصر صناعة السينما المحلية، لا مجرد نشاط مواكب لها.

وشهدت النسخة السابقة حضوراً تجاوز 10 آلاف زائر من أكثر من 30 دولة، بمشاركة ما يزيد على 35 جهة محلية ودولية، إلى جانب نقَّاد ومخرجين وباحثين سينمائيين بارزين، وبنسخته السابقة واصل المؤتمر تعزيز مكانته الفريدة بوصفه منصة تحتفي بالحركة النقدية السينمائية في المنطقة.