روى الإعلامي والكاتب الصحفي سليمان العيدي، قصة منعه من الظهور إعلامياً.

وقال العيدي، خلال ظهوره في بودكاست مسيان: «أصعب عقاب على المذيع هو صدور قرار بإيقافه عن الظهور، وتعرّضت لهذا الأمر مع وكيل الوزارة محمد حيدر مشيخ أول ما تعين في 1403».

وأضاف: «كنت أنا مذيع ربط وقتها، فتحدثت قائلاً: أعلنت المحكمة العليا اليوم عن تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد غدٍ الإثنين والتوجه لأقرب محكمة فيها قاضٍ لإثبات شهادته».

وأشار إلى أن وكيل الوزارة تواصل معه وقتها واعترض على كلمة قاضٍ بدل قاضي، موضحاً أنه قالها بهذا الشكل لأنه تحذف الياء ويقوم مقامه التنوين، إلا أنه لم يقتنع بذلك، وقال لا أنت تتفلسف في اللغة، فأوقفه شهرين، وأحضر شخصاً للتوسط فيما بينهما، وهو لم يخطئ.