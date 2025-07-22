أعربت الفنانة هند صبري عن حزنها بعد وفاة والدتها أخيراً.

وشاركت صبري منشوراً على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي كتبت فيه: «أمي.. ممّا.. ممّاتي.. ماما.. دلندة.. بطاطس.. بطّوس.. ماتت أمي وتوقف الوقت وسكت كل شيء.. من يعرفني جيداً يعلم أننا لم نفترق أبداً، روحي وروحها تعاقدتا على ألّا نفترق حتى شيّعتها إلى مثواها الأخير.. أمي كانت ابنتي وصديقتي ورفيقة دربي، وأكتر قلب حبني وحبيته».

وأضافت هند في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها: «كيف يدور العالم بدون أم؟ يقولون إن النار تبرد، وإن الحزن يصغر، وإن الحنين يتوقف عن الصراخ.. يقولون، وأنا لا أصدق وأدعو الله أن يربط على قلبي الذي تفتّت وذبل.. الله يرحمك يا أمي، ويتقبلك في فسيح جناته، ويأجرك على مرضك وتعبك، ويصبّرني على الفراق.. والله يرحم كل أم».

واختتمت رسالتها بدعوة لمحبيها: «أرجو من كل من يحبني، وكل من عرفها، قراءة الفاتحة والدعاء لها بالمغفرة والرحمة».