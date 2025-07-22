كشفت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، حقيقة انفعالها على والدتها الفنانة المصرية شهيرة خلال افتتاح المهرجان القومي للمسرح، مؤكدة أن مقطع الفيديو تم تحريفه بشكل مبالغ فيه من أجل تصدر «الترند».

وأوضحت رانيا، في منشور عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أنها لم تنفعل على والدتها كما يُشاع، بل تحدثت باندفاع معها خوفًا عليها من الزحام الكبير داخل المهرجان، معلقة: «كنت بدور على أمي ومش لاقياها، ولما لاقيتها من فرحتي وخوفي قالوا إني انفعلت عليها!».

وأعربت رانيا عن استيائها من الصفحات التي تقوم بتعديل مقاطع الفيديو وصفتهم بـ«صناع التريندات الرخيصة»، الذين يتصيدون الفنانين ويحولون أي موقف بسيط إلى مادة للسخرية والتشويه، قائلة: «الناس بقوا طاقة غضب وكره، وصفحات صفراء بتتاجر بأبسط تصرفاتنا».

كما تحدثت رانيا عن تعرض زوجها الفنان محمد رياض، الذي يشغل منصب رئيس المهرجان القومي للمسرح، لأزمة صحية في حفل الافتتاح، عاني من ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، لكنه أصر على استكمال مهامه، رغم حالته الصحية.

وبشأن رفضها التصوير مع الجمهور، أكدت رانيا أنها تعرضت لسقوط على السجادة الحمراء نتج عنه التواء في القدم، مضيفة: «رفضت التصوير مش علشان أعمل مشهد، لكن لأني كنت موجوعة ومش قادرة أتحمل»، نافية أن يكون موقفها له علاقة بأي محاولة للفت الأنظار من أجل الترند.