قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة المطرب المصري مصطفى كامل، إحالة عدد من المطربين للتحقيق واستدعاءهم، من بينهم رضا البحراوي والمطرب الشعبي محمود الليثي، وذلك على خلفية عدد من المخالفات خلال الفترة الماضية في حفلاته.

وجاء قرار إحالة رضا البحراوي ومحمود الليثي للتحقيق بسبب مخالفاتهما آداب المهنة واستخدامهما شعارات وعبارات وُصفت بأنها «غير لائقة» خلال حفلات كل منهما بالفترة الماضية تخالف لوائح النقابة.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أنها لن تتهاون مع أي سلوك يشوه صورة الفنانين أو يسيء إلى القيم الفنية والأخلاقية، مشددة على التزامها التام بالحفاظ على الذوق العام ومحاسبة أي عضو يخالف القواعد المعمول بها وفقًا للائحة الداخلية المنظمة لعمل الفنانين المنتسبين إليها.

ومن جانبه، خضع محمود الليثي ورضا البحراوي للتحقيق، أمس، بعد استدعائهما لمقر نقابة المهن الموسيقية، ووضعت النقابة بعض الشروط أثناء الغناء ومنها منع استخدام ألفاظ خارجة في الأغاني، إضافة إلى منع صعود راقصات معهم على المسرح أثناء الغناء.

يذكر أن رضا البحراوي تعاون مع المطرب المصري تامر حسني، لأول مرة، خلال الفترة الماضية وذلك في أغنية «المقص»، التي طرحها من فيلمه الجديد «ريستارت»، الذي يعرض حالياً في جميع السينمات بالوطن العربي، وحققت الأغنية وقت طرحها تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.