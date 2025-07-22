ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مطرب المهرجانات الشعبية أمين خطاب، بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات في منطقة الشيخ زايد بالقاهرة.

وبحسب التحقيقات الأولية، جرى توقيف المطرب بعد الاشتباه في حالته خلال قيادة إحدى السيارات الخاصة، وهو في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطي مواد المخدرة.

وخضع مطرب المهرجانات لفحص طبي أثبت تعاطيه للمواد المخدرة أثناء القيادة، فيما حررت الأجهزة المختصة محضرًا بالواقعة.

وبدأت تباشر الجهات المعنية التحقيق واستجواب المتهم مطرب المهرجانات أمين خطاب، واستكمال التحقيقات القانونية، للوقوف على كافة ملابسات الحادثة.

يذكر أن أمين خطاب، الذي يُعد من الأسماء البارزة في مجال «موسيقى المهرجانات»، أحيا خلال الفترة الأخيرة عددًا من الحفلات الغنائية في مناطق مختلفة، من بينها الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري.