بأشكال موسيقية مختلفة، أطلق المطرب المصري، محمد أبو العنين، الشهير بـ «أبو»، ألبومه الغنائي الصيفي الجديد «توبة»، على منصات الموسيقى المختلفة والتواصل الاجتماعي.

ويقدم «أبو» في الألبوم تجربة موسيقية متنوعة تمزج بين أنماط لم يسبق له تقديمها من قبل، مثل اللون الشعبي والمقسوم، إلى جانب أغنيات ذات طابع درامي خفيف، لتناسب الأجواء الصيفية وتمنح المستمعين طاقة مختلفة عن أعماله السابقة.

اعتمد «أبو» في أغنيته الرئيسية «توبة» طابعًا شعبيًا صريحًا، وهو الأسلوب الذي يقدمه للمرة الأولى في مسيرته، حيث تأتي هذه الخطوة لتبرهن على رغبته في التنوع وتقديم أنماط موسيقية تواكب مختلف الأذواق.

وقام «أبو» بتصوير كليب أغنية «توبة» في مدينة القناطر الخيرية مع المخرج عمر دونجا، إذ ظهر وسط أجواء شعبية واقعية بين أهالي المدينة، مبتعدًا عن مظهره الكلاسيكي المعتاد.

ومن جانبه، قال «أبو»، في بيان صحفي، أنه تعاقد مع المنتج المصري محمد جابر على خطة فنية تعتمد على تقديم ألبوم صيفي مثل «توبة»، يتبعه لاحقًا ألبوم آخر يتناسب مع أجواء الشتاء، مؤكداً أنه بذل جهدًا كبيرًا في اختيار وتنفيذ الأغاني بالتعاون مع فريق العمل، بهدف الوصول إلى ذوق مختلف.

يضم ألبوم «توبة» عددًا من الأغاني التي تعاون فيها أبو مع نخبة من الأسماء البارزة، ومنها أغنية «توبة» كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع رامي سمير، و«بلاش بالليل» كلمات مصطفى ناصر، ألحان أبو، توزيع توما، و«بان بان» كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام علي، توزيع أمين نبيل، و«Come Back» كلمات تامر حسين، ألحان أبو، توزيع توما، و«قلبي أهو» كلمات تامر حسين، ألحان كريم عاشور، توزيع نبيل أمين، «أحلى حاجة» كلمات وألحان د.طارق نديم، توزيع رامي سمير.