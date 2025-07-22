أكد مصدر بسلطات إنفاذ القانون وفاة الممثل الأمريكي مالكوم جمال وارنر الذي أدى دور ثيو ابن بيل كوسبي في المسلسل التلفزيوني الناجح «ذا كوسبي شو» في حقبة الثمانينات عن 54 عاماً يوم (الإثنين) غرقاً.

وذكرت وسائل إعلام أن وارنر كان في عطلة مع عائلته في كوستاريكا، حيث توفي هناك.

وأكدت إدارة التحقيقات القضائية في كوستاريكا أن مواطناً أمريكياً اسمه الأخير وارنر غرق بعد أن سحبه تيار مائي في البحر.

وقالت الإدارة إن أفراد الإنقاذ التابعين للصليب الأحمر أعلنوا وفاته في موقع الحادث.

ويعد «ذا كوسبي شو» الذي عُرض من 1984 إلى 1992 نقلة نوعية في الدراما التلفزيونية، إذ جسّد حياة عائلة سوداء ناجحة من الطبقة المتوسطة.

وأدى كوسبي في المسلسل دور طبيب، فيما أدى وارنر دور ابنه الوحيد.

وُلد وارنر في 18 أغسطس 1970، ونشأ في جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي مع والدته باميلا التي أصبحت في ما بعد مديرة أعماله بالوكالة.