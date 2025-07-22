أعلن الفنان المصري أحمد سعد، موعد إطلاق «الوش الثاني» من ألبومه الجديد «بيستهبل»، الذي يضم خمس أغنيات جديدة، بعد النجاح الكبير الذي حققه «الوش الأول» الأسبوع الماضي.

وأكد سعد أن إطلاق الأغاني سيتم الأربعاء القادم، 23 يوليو الجاري، ويبدأ أول الإصدارات في الخامسة مساءً على منصة «يوتيوب» والمنصات الموسيقية كافة بأغنية «بلونة»، تليها «شفتشي» في السادسة، ثم «اتحسدنا» في السابعة.

أما في الثامنة مساءً، فيُصدر سعد أغنيته الرابعة «اتك اتك»، ويختتم الليلة بأغنية «حبيبي ياه ياه» في التاسعة مساءً، ويشارك فيها كل من مروان موسى وعفروتو.

ونشر سعد بوستر الألبوم الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلاً: «جاهزين يوم الأربعاء للوش التاني من ألبومي الجديد بيستهبل».

يُذكر أن أحمد سعد كان قد احتفل أخيراً بنجاح أغنيته «تاني» مع الفنانة روبي، إذ قدّماها معاً على المسرح لأول مرة خلال حفل جماهيري ضمن مهرجان مراسي في الساحل الشمالي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.