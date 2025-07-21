أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة المطرب مصطفى كامل، قراراً رسمياً بإيقاف الفنان اللبناني راغب علامة عن الغناء داخل مصر، واستدعائه للتحقيق، على خلفية ما وصفته بـ«السلوك المشين» في حفله الأخير بالساحل الشمالي، الذي اعتبرته النقابة مخالفاً للعادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية.

وقال مصطفى كامل في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه: «لن نسمح بأن يتكرر هذا السلوك على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم. مسارح مصر كانت وستظل منصة للفن الراقي، وليست مكاناً للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة التي تثير الاشمئزاز»، في إشارة إلى مشاهد وُصفت بأنها غير لائقة جرت أثناء الحفل.

وأضاف أن النقابة تابعت الواقعة على مدار يومين، وقررت وقف التصريح الممنوح لراغب علامة بالغناء في مصر إلى حين مثوله للتحقيق، كما تم التنسيق مع غرفة المنشآت السياحية لاستدعاء صاحب المنشأة التي احتضنت الحفل، واصفاً ما حدث بأنه «إسقاط واضح ومتعمد لكل القيم والأعراف المصرية».

من جانبه، تحدث راغب علامة لـ«عكاظ» في أول تعليق حصري بعد القرار، مؤكداً احترامه الكامل لنقابة الموسيقيين ولكل قراراتها، ومشدداً على أن مصر تمثل له «بلده الثاني»، وأنها ساعدت في انطلاقته الفنية عربياً.

وكشف علامة أنه لم يتسلم أي خطاب رسمي بشأن قرار الإيقاف أو الاستدعاء للتحقيق، موضحاً أن ما جرى في الحفل كان تصرفاً عفوياً من إحدى المعجبات، قائلاً: «ما حدث كان عفوياً تماماً، الفتاة تصرفت من فرحتها، ولم يكن هناك أي نية للإساءة أو مخالفة القواعد»، مضيفاً أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس حقيقة ما جرى.

وأكد راغب علامة أنه لا يعرف الفتاة التي ظهرت في الفيديو، وأنها ليست على صلة به، قائلاً إن «سوء التنظيم من منظمي الحفل أدى إلى هذا الجدل»، واختتم: «سأحضر قريباً إلى مقر النقابة للتحقيق، وأنا ملتزم بكل ما تقرره، لأن نقابة الموسيقيين بيتي الثاني».