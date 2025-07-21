نفى الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة المصرية أنغام، ما تردد خلال الساعات الماضية حول إصابتها بسرطان الثدي، مؤكدا في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن كل ما تم تداوله بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأوضح سليمان أن أنغام تتمتع بصحة جيدة، ولا تعاني من أي مرض خطير كما روّجت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال: «ابنتي بخير، وكل ما يُقال عن إصابتها بالسرطان كذب. الحقيقة أنها تعاني منذ سنوات من بعض الآلام في البنكرياس، وسافرت أخيرا لإجراء فحوصات طبية دورية والاطمئنان على حالتها».

وأضاف: «أطمئن جمهورها ومحبيها.. التعب في البنكرياس فقط، وهي بخير وستعود قريبا لممارسة حياتها الفنية بشكل طبيعي. دعواتكم لها بالصحة أفضل من تداول الشائعات».

من جهته، أصدر المكتب الإعلامي لأنغام بيانا رسميا نفى فيه كل ما أثير حول إصابتها بأي أمراض خطيرة، مؤكدا أن حالتها الصحية مستقرة، وأن الأنباء المنتشرة لا تعدو كونها شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.

وكانت الشائعات قد تصدّرت منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، متسببة في حالة من القلق بين جمهور النجمة المصرية، قبل أن يأتي الرد الحاسم من والدها ومكتبها الإعلامي لقطع الطريق أمام تداول معلومات مغلوطة عن حالتها الصحية.