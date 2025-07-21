في خطوة مفاجئة، أعلنت الفنانة السورية دانا مارديني اعتزالها العمل التلفزيوني بشكل نهائي، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من عقد، قدّمت خلالها عدداً من الأدوار البارزة التي رسخت حضورها بين نجمات الصف الأول في الدراما السورية والعربية.

وأكدت مارديني في منشور عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» أن القرار نهائي ومدروس، وليس رد فعل أو موقفاً عابراً، بل نتيجة رغبة داخلية عمرها سنوات. وكتبت: «أعلن اعتزالي كممثلة في مجال التلفزيون، لن أعمل بعد الآن في هذا المجال، أياً كانت الشركة أو المحطة. سأتابع مهنتي وشغفي لكن خارج هذا السياق».

وأضافت: «يرجى عدم التواصل مع أهلي، أنا من عائلة تحترم قرارات أفرادها ولا تتدخل في شؤونهم. القرار ليس وليد اللحظة، وإنما جاء بعد سنوات من الرغبة بالابتعاد. فخورة بما قدمت، واكتفيت إلى هنا».

كما وجهت رسالة إلى جمهورها، أكدت فيها أنها ستبقى على تواصل معهم عبر حساباتها، وستشاركهم جديدها الفني في مجالات أخرى مثل السينما والمسرح بعد أن تستقر وتبدأ المرحلة التالية من مسيرتها.

يُذكر أن دانا مارديني تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 2010، وبدأت مسيرتها الفنية بأدوار مسرحية قبل أن تحقق شهرتها الواسعة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «ولادة من الخاصرة» عام 2011. ومن أبرز أعمالها أيضاً: «الندم»، «العراب»، «أهل الغرام»، «جيران»، «سنعود بعد قليل».

كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية، من بينها «دمشق مع حبي» و«رسائل الكرز»، واعتُبرت من أبرز نجمات جيلها بفضل أدائها المتوازن وعمق شخصياتها الدرامية.

قرار الاعتزال شكل صدمة لمحبيها، لكنه قوبل أيضاً بموجة دعم وتقدير لجرأتها في اتخاذ قرار شخصي يُعبّر عن الاكتفاء والبحث عن تجارب فنية أكثر حرية.