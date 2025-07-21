أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد كل من يوجه لها الإساءة أو يحاول المساس بكرامتها أو سمعتها. مشيرة إلى أن تلك الإجراءات ستكون داخل وخارج الكويت، مؤكدة تصديها لكل من يحاول التعدّي عليها تحت مظلة الرأي، وتمسكها بحقها القانوني.

ونشرت السعيد بياناً عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، أكدت من خلاله مباشرة اتخاذ بعض الإجراءات ضد كل من يتعدّى عليها أو يحاول المساس بمكانتها الاجتماعية.

وتابع البيان: «نؤكد احترامنا التام لمبدأ حرية التعبير المكفولة بموجب الدستور والقانون، فإننا نُشدد على أن هذه الحرية لا تبرر التعدّي على الأشخاص أو النيل من كراماتهم تحت مظلة الرأي».

وأضاف: سيتم رصد المخالفات كافة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.