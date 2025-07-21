تعرض الفنان المصري سيد رجب للإصابة أثناء تصوير مشهد أكشن في فيلم «شلة ثانوي».

وتم تصوير المشهد في الصحراء بمشاركة بيومي فؤاد، وأصر رجب على استكمال التصوير بنفسه دون الاستعانة بدوبلير، ما فاقم من إصابته.

ومن بين المشاهد التي صورها سيد رجب بنفسه كانت قفزة من على مركب على ارتفاع نحو 7 أمتار، وخضع الفنان القدير لفحص طبي بأحد المستشفيات، كما أوصى الأطباء بالراحة التامة.

فيلم «شلة ثانوي» انطلق تصويره مطلع الشهر الجاري، وهو من بطولة النجوم بيومي فؤاد، وسيد رجب، وفتحي عبدالوهاب، ويشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، من بينهم شيرين رضا وأكرم حسني، والعمل من تأليف عبدالفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، وإنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزي.

تدور أحداث فيلم «شلة ثانوي» في قالب اجتماعي كوميدي، حول ثلاثة أشخاص يواجه كل منهم أزمة في مجاله تشعره بالمهانة وانعدام الجدوى، يقدمون على إثبات قدراتهم من خلال عمل مدوٍ، مبهر، وغير قانوني، فيما تنتهز سمسارة فاتنة الفرصة وتحاول توجيه خطتهم لأغراض خبيثة، تنجح في إحداث الشقاق بينهم، لكن الصداقة تنتصر في النهاية.

ويتعاون بيومي فؤاد وسيد رجب في فيلم «شلة ثانوي» للمرة الثالثة في السينما، بعدما شاركا في فيلم «وقفة رجالة» مع ماجد الكدواني وشريف دسوقي عام 2021، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً، كما قدما سوياً فيلماً ثانياً بعنوان «أنا وابن خالتي»، الذي تم طرحه في السينمات يناير 2024، وشارك في بطولته هنادي مهنا.