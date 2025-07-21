كشفت الفنانة السعودية جود السفياني، عن تحضيراتها للموسم القادم.

وقالت السفياني في تصريحات إعلامية «أعمل على مشروع جديد فيه شخصيتان مختلفتان تماماً عن بعضهما، واحدة منهما فيها جانب طفولي، والثانية تعاني بصمت، وسيكون تحدياً كبيراً بالنسبة لي كممثلة، ولكن متحمسة لأنه يفتح مساحة جديدة لي في عملي»، مؤكدة بأن طموحها المستقبلي يعتمد على البقاء في الفن، وليس التمثيل فقط.

وأضافت «أوّد الاستمرار بالتمثيل ليس من أجل التواجد، ولكن لأترك أثراً، أوّد تقديم شخصيات يتذكرها الناس وتسترجع مشاهدها حين تمر بتجارب مشابهة. أوّد الكتابة أيضاً، وربما الإخراج يوماً ما. الفن بالنسبة لي ليس محطة، هو طريقي».

وأشادت السفياني بالتقدّم اللافت في الدراما السعودية، لا سيما من ناحية الجيل الشاب وما يلزمه للذهاب أبعد، وقالت «يحتاج إلى ثقة ومساحة. هناك مواهب سعودية كثيرة تتمتع بالشغف والموهبة، ولكن يحتاجون إلى من يؤمن بهم من غير شروط. نحتاج ورش تطوير، ودعم للكتّاب، وتشجيع للجرأة في الطرح، خصوصاً في القصص التي تمثّل واقعنا، ولكن من منظور جديد».

وعن انتقالها من عالم شبكات التواصل الاجتماعي إلى التمثيل، أوضحت أنها «كانت خطوة صادقة وغير محسوبة. بدأت بمشاركة لحظاتي ومشاعري بعفوية فتقبلني المتابعون، وحين باشرت التمثيل، شعرت بأن لدي مساحة أعمق أعبر فيها عن نفسي، عن الأحاسيس التي لا تُقال بكلام، هي رحلة تحوّلت من شاشة الجوال إلى شاشة القلب».

وأثبتت «جود» جدارتها على صعيد التمثيل، وقدّمت أدواراً بارزة وشخصيات صعبة في مجموعة من أبرز المسلسلات الخليجية أحدثها «حكاية لونا»، «ولد ليموت».