يتواجد الفنان السعودي نايف البحر في الكويت؛ لتصوير مشاهده في المسلسل الكويتي «أعوام الظلام»، بمشاركة نخبة من نجوم الفن والدراما الكويتية.



ويستلهم العمل أحداثه من قصة حقيقية عاشها المواطن الكويتي بدر المطيري، الذي حُكم عليه ظلماً بالسجن 7 سنوات، قبل أن تنكشف براءته في نهاية المطاف.

وقرر بدر توثيق معاناته وتحويلها إلى عمل درامي كامل يحمل تفاصيل ما مرّ به، بعد أن ظهر في لقاء تلفزيوني وسرد فيه وقائع قصته؛ منذ لحظة القبض عليه وحتى إعلان براءته وخروجه من السجن.

وشارك البحر متابعيه بعدد من الصور من كواليس العمل عبر «ستوري إنستغرام»، ظهر فيها مع الفنان حمد العماني، وعلّق قائلاً: «من كواليس مسلسل أعوام الظلام». كما نشر مقاطع عبر حسابه في سناب شات، عبّر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي يضم نخبة من نجوم الدراما الكويتية، مشيراً إلى إعجابه بأحداث القصة وتفاعله الكبير معها، خصوصاً بعد أن شاهد بدر المطيري وهو يروي قصته في أحد البرامج.

ويضم أعوام الظلام كوكبة من النجوم أبرزهم حمد العماني، نايف البحر، خالد البريكي، عبدالله الطليحي، إيمان الحسيني، شوق الهادي، عبدالعزيز مندني، فاطمة البصيري، حسن عبدال، انتصار، فيصل العميري، روان العلي، أحمد سعيد، وآخرون، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدر المطيري، صاحب الرواية والقصّة الأصلية.