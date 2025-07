أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنظيم النسخة الثانية من مهرجان الرياض لموسيقى الأفلام في القاعة الحمراء بجامعة الأميرة نورة خلال الفترة من 30 يوليو إلى 8 أغسطس، بالتزامن مع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في بوليفارد سيتي.

يعرض المهرجان 4 أفلام شهيرة مع موسيقاها الحيّة تتضمن Top Gun: Maverick يُعرض من 30 يوليو حتى 2 أغسطس، ويجمع بين موسيقى زيمر ولورن بالف وهارولد فالتر ماير.

The Lion King يُعرض في 1 و2 أغسطس، وتُقدم فيه الموسيقى التي أصبحت جزءًا من الذاكرة الجماعية لعشاق ديزني.

Back to the Future يُعرض في 5 و6 أغسطس، بموسيقى من تأليف آلان سيلفستري التي ساهمت في ترسيخ الفيلم واحداً من كلاسيكيات الثمانينيات.

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl يُعرض في 7 و8 أغسطس، ويُعتبر أحد أبرز أعمال زيمر في المزج بين الإثارة والموسيقى الروائية.

شهدت النسخة الأولى من المهرجان عام 2023 عروضاً مميزة لأوركسترا آندي بريك وموسيقى ألعاب الفيديو الشهيرة، كما تألق الموسيقار أرنست فان تيل في تقديم موسيقى أفلام عالمية مثل «Harry Potter» و«Star Wars».

يأتي هذا الحدث ضمن مبادرات قطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية، ضمن جهود تهدف إلى تنويع الخيارات الترفيهية والثقافية، وتعزيز مكانة الرياض مركزاً رائداً للفنون والابتكار الثقافي في المنطقة.