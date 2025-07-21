أعلنت الفنانة السورية دانا مارديني اعتزالها التمثيل التلفزيوني من دون أي تبرير حول الدوافع التي حثتها على اتخاذ مثل هذا القرار.

ووضحت دانا، من خلال منشور مطوّل عبر حسابيها على إنستغرام وفيسبوك، أن قرارها لا يشمل عملها في السينما والمسرح، مؤكدة أن قرارها لم يكن وليد اللحظة أو اتخذته بشكل مفاجئ إنما كانت تفكر باتخاذه منذ سنوات إلى أن حانت اللحظة لتعلن عنه.

وحرصت الفنانة السورية على شرح قرارها برسالة، مؤكدة أن شغفها بالتمثيل سيستمر بالمسرح والسينما، وأنها فخورة بما قدمته من مسلسلات، متمنية ألا يحاول أحد الاتصال بأحد من أفراد عائلتها لمعرفة دوافعها لأن أهلها يحترمون قراراتها.

وقالت دانا مارديني: «مرحباً بالجميع. أعلن اعتزالي كممثلة في مجال التلفزيون، لن أعمل بعد الآن في مجال التلفزيون، أياً كانت الشركة أو المحطة، سأتابع في مهنتي وشغفي خارج هذا السياق. يرجى عدم التواصل مع الأهل. أنا من عائلة تحترم قرار الآخر ولا تتدخل في شؤونه أياً كانت.. القرار ليس رد فعل ولا وليد اللحظة، منذ سنوات وأنا أريد اعتزال التلفزيون، فخورة بما قدمت، واكتفيت إلى هنا. المحبين الغوالي سأتابع في مهنتي وأتابع النشر عن كل جديد ابتداءً من المكان إلى جديدي في السينما والمسرح أو أي جديد بعد الاستقرار. لكم مني كل الحب».

وتخرجت دانا مارديني من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في 2010، وشاركت في مسلسلات: الولادة من الخاصرة، أرواح عارية، الولادة من الخاصرة 2، ساعات الجمر، الولادة من الخاصرة 3: منبر الموتى، سنعود بعد قليل، قلم حمرة، حلاوة الروح، العراب - نادي الشرق، العراب - تحت الحزام، الندم، أهل الغرام 3، جيران 3 و4، تانغو، ع الحلوة والمرة، نور، الزند: ذئب العاصي.

كما شاركت في السينما بفيلمي «دمشق مع حبي» و«رسائل الكرز»، وشاركت بمسرحيات: الألماني الطيب، لحظة، سيليكون، والوجه الآخر لحكاية السيدة روزالين.