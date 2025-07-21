علقت المطربة المصرية آمال ماهر على الجدل المثار حول لقب «صوت مصر» الذي تتنافس عليه مع النجمتين شيرين عبد الوهاب وأنغام، مؤكدة أنها لا تحب الحديث عن الألقاب ويكفيها فقط ربط اسمها بموهبتها لدى الجمهور ومحبيها.

وقالت آمال ماهر خلال استضافتها في برنامج «أجمد 7»، عبر إذاعة نجوم FM، إنها لا تهتم بفكرة الألقاب، موضحة أن الجمهور هو صاحب التقييم الأول في تسمية الألقاب.





وتابعت: «مبحبش الكلام ولا اللغط في موضوع الألقاب، لأن أنا ممكن أكون رقم 1 عند حد وممكن أكون ولا حاجة عند حد تاني، فبأي حق أقول أنا رقم واحد؟ وأنا صوت إيه، الناس هي اللي بتقيّم وهي اللي بتدي اللقب للمطرب، وأنا بحب اسمي جداً وبالنسبة ليا كون الناس حباه وعارفاه دي حاجة أتشرف بيها».

وأوضحت آمال ماهر أن فكرة الجمهور يختار لقب للفنان فكرة جيدة وشيء يزيد من قيمته الفنية، قائلة: «كون أن الناس بتلقبك دي حاجه مش وحشه، دي حاجه هُمَّ شايفينك فيها وحاطينك فيها، ودي حاجه بتزودك مش بتنقصك، والناس شايفاني أميرة قلوبهم».





وعلى جانب آخر، تحدثت آمال ماهر عن موقفها من إمكانية زواجها مرة أخرى، قائلة: «وارد تشوفوني بالفستان الأبيض ليه لأ، وأنا معنديش مواصفات. اللي ربنا يجيبه كويس. أنا بس بدعي ربنا يرزقني بإنسان يتقي ربنا فيا».

يذكر أن آمال ماهر طرحت أخيراً ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «حاجه غير»، بعد فترة طويلة من الغياب، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» والمنصات الموسيقية.