رد المكتب الإعلامي للفنانة المصرية أنغام على كل الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول حالتها الصحية، والتي زعمت إصابتها بسرطان الثدي، ما أثار قلق محبيها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي أول تعليق، نفى المكتب الإعلامي لأنغام كل تلك الأقاويل بإصابتها بسرطان الثدي جملةً وتفصيلا، مؤكدا أنها تتمتع بحالة صحية جيدة وما هي إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح البيان أن أنغام ستسافر بالفعل إلى ألمانيا خلال الفترة القليلة المقبلة لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس وليس لإصابتها بسرطان الثدي كما أُشيع.

كما شدّد البيان على أن أنغام ستعود لتسجيل أغنيات جديدة من أعمالها المقرّر طرحها خلال الصيف الحالي، مناشداً المكتب الإعلامي وسائل الإعلام تحرّي الدقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بصحة أنغام، التي تثير الذعر بين مُحبيها.

والقصة بدأت عندما تداولت أنباء إصابتها بسرطان الثدي وستقوم بالسفر خارج البلاد لكي تبدأ رحلة علاجية مكثفة ومتابعة دقيقة كي تتخطى أزمتها الصحية.

وتألقت أنغام في الأيام القليلة الماضية في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان العلمين، حيث قدمت عددا كبيرا من أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث مزجت الأغاني القديمة بالجديدة.