أعلن الفنان المصري مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، شطب 3 أعضاء من شعبة الأداء الصوتي نهائياً، بجانب اتخاذ النقابة حزمة من الإجراءات الصارمة لضبط الساحة الغنائية والحفاظ على الذوق العام في مصر.

وأصدر مصطفى كامل بياناً حاسماً بشأن أعضاء الجمعية العمومية، وحاملي التصاريح، مؤكداً أن النقابة تابعت في سرية تامة ودون ضجيج إعلامي كافة الحفلات الغنائية في القاهرة والمحافظات، لاسيما في منطقة الساحل الشمالي، وذلك بتحليل الفيديوهات المتداولة.

وتابع كامل أن المتابعة أسفرت عن شطب نهائي لعضوية 3 من أعضاء شعبة الأداء الصوتي بسبب خرقهم تعهدات سابقة تمنع إعادة نشر أو تقديم فيديوهات قديمة، موضحاً أنه تعمّد عدم ذكر أسمائهم لتجنّب منحهم شهرة لا يستحقونها، ولا تزال عمليات الرصد مستمرة لضبط كل من يخالف اللوائح.

وأضاف مصطفى كامل أن النقابة نسّقت مع الجهات الرسمية وعلى رأسها الإدارة العامة للمصنفات الفنية، وقدمت لها قوائم المخالفين من غير الأعضاء أو غير الحاصلين على تصاريح، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضدهم، كما تم تكليف الإدارة القانونية للنقابة بمتابعة المخالفات في جميع المحافظات.

وأشار كامل إلى أن النقابة كانت تعاملت بحكمة وإنصاف من قبل مع بعض الحالات، مكتفية بقرارات إيقاف مؤقت دون فرض غرامات، مشدداً على أن النقابة تمر حالياً بـ«أزهى عصورها» مالياً، ما يعزز قدرتها على اتخاذ قرارات عادلة دون ضغوط.

وفي ختام البيان، أعلن مصطفى كامل ورود فيديوهات جديدة توثق تجاوزات لبعض الفنانين، معلناً أنه بدءاً من الغد سيتم فتح تحقيقات جديدة، وتوقيع غرامات كبيرة، وشطب عضويات غير المستحقين، كما توجهت النقابة لمخاطبة وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية لمنع التعامل مع الأماكن التي تروج للانحطاط الفني.