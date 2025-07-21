يواصل النجم الهندي شاروخان تصدر عناوين الأخبار، بسبب ما أثير في الساعات الماضية حول تعرضه لإصابة خلال تصوير فيلمه الجديد «King»، وما تردد بشأن نقله لتلقي العلاج في الخارج وتوقف تصوير العمل. شاروخان الذي اعتاد جمهوره رؤيته في أدوار «الأكشن»، أقلق قطاعات واسعة من محبيه حول العالم، لاسيما أنه لم يعلّق على الشائعات المتداولة، وسط تأكيدات بأن نجم «بوليوود» قد انتقل بالفعل إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل فترة، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول تعرضه للإصابة.

الإصابة في الكتف أجبرته على الراحة التامة، ما أدى إلى تأجيل التصوير حتى أكتوبر القادم. ورغم القلق، طمأن الأطباء الجمهور بأنها ليست مهددة للمسيرة.

في الوقت ذاته، تصاعدت أنباء حول دخوله مفاوضات أولية مع استوديوهات «مارفل» للمشاركة في أحد أفلامها.

المفاجأة الأكبر كانت مشاركة ابنته سوهانا خان في الفيلم، لتخوض أولى تجاربها السينمائية. قصة الفيلم تدور حول علاقة معقدة بين معلم وتلميذته، في إطار مليء بالمخاطر، والتحديات، والبقاء.