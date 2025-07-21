أسدلت محكمة جنح مستأنف أكتوبر الستار على قضية استمرت 8 أشهر، وقضت ببراءة المخرج المصري محمد سامي، من تهمة سبّ وقذف الفنانة عفاف شعيب، على خلفية تصريحات أدلى بها لبرنامج «أسرار» على قناة النهار. المحكمة استندت إلى أن العبارات الواردة لا ترتقي إلى حد الإهانة، وأنها جاءت في سياق دفاعي بعد سؤال مباشر من المذيع حول خلاف فني قديم. الحكم، الذي صدر حضورياً، ألغى غرامة سابقة قدرها 10 آلاف جنيه، وحُفظت القضية نهائياً، ما يسمح لسامي باستكمال تصوير مسلسل «البيت الكبير 4» دون قيود قانونية. في المقابل، لم تُعلن عفاف شعيب نيتها تقديم استئناف جديد، لكنها وصفت القرار بـ«غير المنصف» في بيان مقتضب، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء للنقابات الفنية. خبراء قانون الإعلام رأوا، أن الحكم يشكل سابقة تنحاز لحرية الرأي النقدي في الوسط الفني، بشرط عدم تجاوز حدود التشهير الصريح. كما دعا مجلس نقابة المهن التمثيلية إلى آلية وساطة داخلية لحل النزاعات قبل وصولها للمحاكم حفاظاً على صورة الصناعة.