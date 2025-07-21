في الثاني والعشرين من يوليو 2019، غيّب الموت الإعلامية والممثلة البحرينية صابرين بورشيد عن عمر ناهز الرابعة والثلاثين، بعد معاناة قصيرة مع المرض، أثارت الكثير من التفاعل والحزن في الأوساط الإعلامية والفنية الخليجية. واليوم، تمرّ الذكرى السادسة لوفاتها، وسط استعادة هادئة لمسيرتها المهنية، وما تركته من أثر خلال سنواتها القليلة في الإعلام والدراما.دخلت صابرين، مجال الإعلام في سن مبكرة، وبدأت مسيرتها كمذيعة في إذاعة البحرين 2009، ثم تنقّلت بين عدد من البرامج التلفزيونية، حيث حظيت بقبول جماهيري لافت بفضل أسلوبها الهادئ وحضورها العفوي. مع مرور الوقت، انتقلت إلى التمثيل، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية الخليجية، أبرزها مسلسل «محطة انتظار»، و«أنا عندي نص»، و«عشاق رغم الطلاق».في أبريل 2019، أعلن والدها إصابتها بـ3 أورام ليمفاوية في الدماغ، ودعا إلى تدخل رسمي لعلاجها خارج البحرين. استجابت الدولة، ونُقلت للعلاج في ألمانيا، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى تركيا حيث فارقت الحياة بعد تدهور حالتها الصحية.مثّلت وفاة صابرين، صدمة مفاجئة، خصوصاً أنها كانت في مرحلة تصاعد مهني، دون مؤشرات سابقة على وضع صحي خطير. وقد نعاها عدد من الفنانين والإعلاميين في الخليج، مشيرين إلى مهنيتها العالية وأخلاقها الرفيعة.اليوم، وبعد مرور 6 أعوام على رحيلها، تبقى تجربتها القصيرة حاضرة كنموذج لموهبة شابة لم تُمهلها الظروف، وشكّلت وفاتها واحدة من أبرز حالات الرحيل المفاجئ في الساحة الفنية الخليجية خلال العقد الأخير.