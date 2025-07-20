انفصل الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي، بعد زواج استمر نحو 14 عاماً، بحسب ما تداولته وسائل إعلام مصرية خلال الساعات الماضية.

ووفقاً لتقارير إعلامية، تعود أسباب الطلاق المفاجئ إلى خلافات متكررة بين الطرفين، وسط شائعات تشير إلى ارتباط عاطفي بين كريم وفنانة شهيرة سبق أن تعاون معها سينمائياً، دون تأكيد رسمي من أي من الطرفين.

وفي أول رد فعل له، تجاهل كريم الأنباء المتداولة، ونشر عبر صفحته على «فيسبوك» مقطعاً من مسلسل «جبل الحلال» لوالده الراحل، مكتفياً برسالة فلسفية حول الامتنان والبدايات الجديدة، دون التعليق على الأخبار المتداولة.

وكانت أنباء قد راجت في الأشهر الماضية عن وجود علاقة عاطفية بين كريم وفنانة شهيرة، لكن الطرفين التزما الصمت حينها، واكتفيا بإشارات غير مباشرة تنفي تلك المزاعم.

يُذكر أن زواج كريم وآن تمّ عام 2011 بعد قصة حب قصيرة، وتكلل بحفل زفاف حضره عدد كبير من نجوم الفن المصري.