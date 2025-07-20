عادت المطربة المصرية آمال ماهر بقوة إلى الساحة الغنائية، بعد غياب طويل، عبر ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «حاجة غير»، الذي طُرح بالكامل عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» والمنصات الموسيقية.

الألبوم يضم 10 أغنيات متنوعة، تمزج بين الطرب الكلاسيكي والإحساس العصري، من أبرزها: «رقم واحد»، «خبر عاجل»، «مضمونة»، و«ليه سكتوا»، ولاقى الألبوم ردود فعل إيجابية واسعة من جمهورها فور طرحه.

آمال ماهر احتفلت بصدور الألبوم من خلال ظهور خاص في برنامج «أجمد 7» عبر إذاعة «نجوم إف إم»، وسط أجواء احتفالية وترحيب جماهيري كبير بعودتها إلى المشهد الفني.

وتعاونت النجمة المصرية في هذا الألبوم مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والعالم العربي، إلى جانب دعمها عدداً من المواهب الموسيقية الشابة، في خطوة لافتة ضمن رؤيتها الفنية المتجددة.