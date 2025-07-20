أعلنت الفنانة المصرية وفاء عامر، عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي شائعات تزعم تورطها في قضية وفاة لاعب كرة القدم إبراهيم شيكا، وادعاءات لا أساس لها تتعلق بالتجارة في الأعضاء البشرية.

ونشرت عامر بيانا عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، أكدت فيه رفضها الزج باسمها أو باسم أسرتها في «ادعاءات كاذبة تمس سمعتها ومكانتها كفنانة وإنسانة». وقالت: «أرفض تماما الإساءة لي أو لأي فرد من عائلتي، وسأتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق من نشروا هذه الشائعات ومن يقف خلفهم».

وترجع بداية القصة إلى ظهور امرأة في مقطع فيديو متداول تتهم فيه وفاء عامر وآخرين بالتورط في ملابسات وفاة اللاعب إبراهيم شيكا، وهي تصريحات أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل.

وأكدت وفاء عامر أنها لن تلتزم الصمت تجاه مثل هذه الإساءات، وأنها تتابع القضية مع محاميها لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لرد الاعتبار ومحاسبة مروجي الأكاذيب.

يُذكر أن آخر ظهور درامي للفنانة كان من خلال مسلسل «الأميرة» الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشاركها بطولته ياسمين صبري ونيقولا معوض، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.