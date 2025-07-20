أزاح المؤلف الموسيقي المصري هشام خرما الستار عن البوستر الرسمي لألبومه الجديد «أُفُق»، في عودة منتظرة إلى ساحة الألبومات الموسيقية بعد غياب دام ستّ سنوات منذ آخر إصدار له بعنوان «كُن» عام 2019.

ويضم الألبوم الجديد 10 مقطوعات موسيقية تجمع بين الطابع الغنائي والآلاتي، ضمن رؤية فنية معاصرة تمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية بأسلوب «فيوجن»، في محاولة لتقديم تجربة روحانية حديثة تعكس تطور مشروع خرما الفني وتوسع رؤيته الثقافية.

وأعلن خرما أن ألبوم «أُفُق» سيُطرح رسمياً على جميع المنصات الموسيقية يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، مشيراً إلى أن العمل الجديد يمثل محطة فارقة في مسيرته، من حيث التنوع الموسيقي والانفتاح على ثقافات متعددة دون فقدان لهويته الخاصة.

وعلى الرغم من غيابه عن إصدار الألبومات منذ عام 2019، إلا أن خرما حافظ على حضوره الفني من خلال سلسلة من المقطوعات المنفردة والتعاونات الناجحة مع عدد من الفنانين، لاقت انتشاراً واسعاً على المنصات الموسيقية وحفلاته الحية.

ويُذكر أن هشام خرما بدأ مسيرته مع ألبوم «الرحلة الأولى» بالتعاون مع فيرجن ميجاستور، وواصل تأكيد بصمته الموسيقية من خلال أعمال مثل «أرابيسك»، الذي تعاون فيه مع الموسيقار العالمي ياني والموزع شان أتيلا، قبل أن يصبح اسمه من أبرز الأسماء في المشهد الموسيقي المصري المعاصر.