في موقف حاسم، أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي، رفضه القاطع لظاهرة الاستعانة بمشاهير «البلوغرز» و«التيك توك» في الأعمال الدرامية دون تأهيل أكاديمي أو عضوية رسمية في النقابة، مشدداً على أن المهنة ليست مجالاً مفتوحاً لمن لا مهنة له، ولا يمكن التعامل معها بخفة أو استسهال.

زكي قال في تصريحات إعلامية: «أنا مش عامل القرار عشان نعمل عليه استفتاء.. إحنا تعبنا ودرسنا ودفعنا عمرنا كله، مش هخلي الفن مهنة من لا مهنة له، ومصر مش أي بلد، دي هوليوود الشرق». وأضاف محذراً: «عايز تجيب بلوغر أو تيك توكر؟ ادفع مليون جنيه غرامة»، في إشارة إلى أن النقابة لن تتساهل مع من يتجاوز شروط المهنة أو يحاول الالتفاف على قوانينها.

النقيب عبّر عن قلقه من تأثير هذه الظاهرة على صورة الفن المصري وتاريخه، مستشهداً برموز الفن العربي مثل أم كلثوم وعبدالحليم وفاتن حمامة وعادل إمام، مؤكداً أن الفن له قواعد وضوابط لا بد من احترامها.

وتأتي هذه التصريحات في إطار سياسة أكثر تشدداً من جانب النقابة تجاه الممارسات غير المنظمة في الساحة الفنية، خصوصاً مع تصاعد مشاركة صناع محتوى غير محترفين في الأعمال الدرامية، بدافع الشهرة أو عدد المتابعين، دون النظر إلى الكفاءة أو الخلفية الفنية.

في سياق آخر، شارك زكي أخيراً ضيف شرف في مسلسل «شهادة معاملة أطفال» الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب عدد من النجوم، أبرزهم محمد هنيدي وصبري فواز ووليد فواز، في عمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج سامح عبدالعزيز.