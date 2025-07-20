يعتزم الشاعر الغنائي المصري فوزي إبراهيم، مقاضاة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لحماية حقوقه بعدما أقدمت على بيع أغنيتها «أخاصمك آه» لإحدى الشركات.

وعبر إبراهيم عن استيائه من خلال منشور عبر صفحته على فيسبوك كتب فيه «مين يصدق إن الست نانسي عجرم في مفاجأة صادمة باعت حقوق هذه الأغنية «أخاصمك آه» وأغاني أخرى لشركة ديجيتال، مدعية ملكيتها لكل الحقوق بما فيها حق المؤلف العبدالله وحق الملحن محمد سعد الذي مات شاباً بسرطان الدم وترك ابناً يتيماً».

وأضاف: «استباحت نانسي عجرم وشركة الديجيتال حقوق ابن محمد سعد عن كل ما قدمه أبوه لها من ألحان صنعت شهرتها؟!، ولم تترك لنا أمام هذه الصدمة سوى أن نقاضي هذه الشركة ونقاضيها في القريب العاجل أنا وابن المرحوم محمد سعد».

علماً أنه يحق لأي مطرب بيع الأغنية التي اشتراها من الكاتب والملحن إذا كان قد حصل على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، سواء كانت حقوق النشر والتوزيع أو حقوق الأداء. يعتمد الأمر على نوعية العقد الذي أبرمه المطرب مع الملحن أو الشاعر أو الشركة المنتجة، وما إذا كان العقد يتضمن حق إعادة البيع أو التنازل عن الحقوق.

وأصدرت النجمة اللبنانية أغنية «أخاصمك آه» عام 2003، وحققت حينها من خلال الفيديو كليب المرح والعفوي نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة في الوطن العربي.