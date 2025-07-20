أكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، رفض مشاركة «البلوجر» و«التيكتوكر» في الأعمال الفنية، مشيراً إلى فرض غرامة مليون جنيه على أي منتج يقرر مشاركتهم في عمل فني.

وقال زكي خلال لقائه في برنامج «سؤال مباشر» عبر قناة العربية «إحنا مروحناش درسنا وإدينا عمرنا للمهنة عشان في الآخر نسيبها لمشاهير التيك توك، أنا بدافع عن المهنة، لن تكون المهنة مهنة من لا مهنة له منبقاش مستلمين مصر هوليوود الشرق ونفرط فيها، إحنا مصر أم كلثوم وعبدالحليم وعبدالوهاب، مصر فاتن حمامة وشادية وأحمد زكي وعادل إمام ومحمود عبدالعزيز وعظماء مش عشان ناس طلعوا على التيك توك عايز تجيبه في فيلم هتدفع غرامة مليون جنيه».

وفرض أشرف زكي غرامة تصل إلى مليون جنيه على «البلوجر» الذين يشاركون في أعمال فنية دون الحصول على ترخيص من النقابة. وقال موضحا قراره: «إحنا حذرنا أكتر من مرة وللأسف بعض المنتجين، أو لا يجوز إننا نقول عنهم منتجين هما مش منتجين ولا حاجة إنما بيسموا نفسهم منتجين بيحاولوا يحققوا أي انتشار من خلال الاستعانة بالبلوجر، أنا قلت لهم إني هعمل إجراءات قانونية وهاخد غرامة قد تصل إلى مليون جنيه».