برأت محكمة مستأنف أكتوبر في مصر المخرج محمد سامي من تهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب والتشهير بها خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية في فبراير الماضي.

وقضت المحكمة بقبول استئناف سامي على الحكم الصادر ضده بتغريمه 5 آلاف جنيه، بعد إدانته في القضية بسبب تصريحات اتهم فيها الفنانة بادعاءات اعتبرتها النيابة العامة مسيئة إلى شرفها واعتبارها، ونشبت الخلافات بين الطرفين في أثناء مشاركتهما في تصوير مسلسل مشترك.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكم البراءة أنها رأت عدم ارتكاب المتهم للواقعة لعدم توافر أركان الجريمة في حقه، وأن العبارات التي نسبت إليه كانت في إطار الحديث مع المحاور في اللقاء التلفزيوني.

ورأت المحكمة أن العبارات التي قالها المتهم لم تتضمن وقائع قذف أو إساءة تستوجب العقاب، بل تندرج تحت إطار الدفاع عن موقفه الشخصي إزاء خلاف مهني نشأ أثناء تنفيذ مشروع فني مشترك، مؤكدة أن ما بدر من المتهم كان رداً مباشراً على اتهامات سابقة وجهتها له المجني عليها.

وأشارت إلى أن العبارات الواردة في حلقة أخرى «لا تعد سوى مجرد سرد للأحداث على ما أثير بشأن الخلاف بينه وبين المجني عليها ولم يشمل الحوار إسناد وقائع معينة تعد قذفاً معاقباً عليه، وأن القصد منه لم يكن إلا لتوضيح موقفه من وجهة نظره للجمهور لا التشهير للنيل من المجني عليها».

وأضافت المحكمة: «المتهم لم يقم بسب أو إهانة الفنانة المصرية، بل أكد خلال حديثه احترامه لها، ما ينفي القصد الجنائي لدى المتهم، وبذلك ينتفي أحد أركان الجريمة، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم».