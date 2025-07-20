وجهت الفنانة الكويتية شجون الهاجري رسالة امتنان إلى جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي، عبرت من خلالها عن شكرها وتقديرها العميق لكل من دعمها وساندها خلال الفترة الماضية.

وكتبت في منشور على حسابها على الانستغرام: «الله لا يحرمني منكم ولا من محبتكم»، وذكرت الدول العربية كافة، من الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين، وصولاً إلى مصر، العراق، الأردن، سورية، لبنان، فلسطين، تونس، المغرب، الجزائر، السودان، وليبيا، مؤكدة أن محبتهم وسؤالهم عنها يمثلان نعمة عظيمة في حياتها.

وأضافت: «ممتنة لكم قد الدنيا، ويا ليت أقدر أشكركم واحد واحد، وكل واحد باسمه، أحبكم، والله يقدرني أكون عند حسن ظنكم على طول».

وقالت: «الله لا يحرمني منكم ولا من محبتكم، مشتاقة لكم وايد، وبإذن الله راجعة أقوى من قبل وقريب.. فيكم ومعاكم أكبر».

وختمت شجون رسالتها بهاشتاغ «بنتكم شجون»، وهو التعبير الذي تعتمده عند مخاطبة جمهورها، إذ ترفض تسميتهم بـ«الفانز» أو «الجمهور»، ما ساهم في ترسيخ علاقة مميّزة وطيّبة جمعتها بهم على مدى السنوات الماضية.