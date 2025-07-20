كشفت تقارير إعلامية إصابة نجم بوليوود شاروخان خلال تصويره مشهد أكشن عنيفاً ضمن أحداث فيلمه الجديد المنتظر «king»، الذي كان يُصوَّر في استوديو «غولدن توباكو» بمدينة مومباي.

وتوجه شاروخان على الفور إلى أحد المستشفيات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حتى يتماثل للشفاء بشكل نهائي.

وذكرت مصادر إعلامية أن إصابة شاروخان ليست خطيرة، بل هي إجهاد عضلي ما يعرف بـ«الشد العضلي»، نتيجة تمزق في ألياف العضلات، ونصحه الأطباء بفترة راحة لمدة شهر على الأقل، وفقاً لموقع «تايمز ناو».

وقرر صناع فيلم «king» توقف التصوير مؤقتاً حتى يتماثل شاروخان للشفاء بشكل نهائي، ومن المتوقع استئناف الجدول التالي في وقت ما في سبتمبر أو أكتوبر الأول المقبل.

ويشارك في فيلم «king»، إلى جانب شاروخان، عدد من النجوم منهم: أبهيشيك باتشان، راني موخرجي، ديبيكا بادوكون، أرشد وارثي، أبهي فيرما، أنيل كابور، جاكي شروف، راجاف جويال، جايديب أهلاوات، سوراب شوكلا، وسوهانا خان وغيرهم من النجوم.

ويعد شاروخان أحد أبرز نجوم السينما الهندية وأكثرهم تأثيرا وشهرة في العالم، ويُلقب بـ«ملك بوليوود»، حيث بدأ مسيرته الفنية في أوائل التسعينات بعد مشاركته في عدد من المسلسلات التلفزيونية.