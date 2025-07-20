تألق المطرب المصري عمرو دياب مساء أمس في ثاني حفلاته بالساحل الشمالي لصالح إحدى شركات العقارات، بحضور كامل العدد من الجمهور وأيضاً نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.





وصعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنية «يا أنا يا لأ»، وتوالت الأغنيات على مدار ساعتين، حيث قدم عدداً من الأغاني مثل «بحبه، لو اتساب، قمرين، وغلاوتك، وميدلي من العالم الله ونور العين وليلي نهاري».





وتفاعل الجمهور مع أغنيات ألبوم الهضبة الجديد «ابتدينا»، حيث غنوا معه أغنية «خطفوني»، و«شايف قمر»، «إشارات»، «يالا»، وغيرها من الأغاني.





وطلب الجمهور من عمرو دياب غناء أغنية «بابا» التي تعد ضمن ألبومه الجديد، حيث قدمها لهم بنسخة شرقية على إيقاعات فرقته الموسيقية.

يذكر أن المطرب عمرو دياب يستعد لإحياء حفل كبير في النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة لعام 2025 يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس في منطقة أرينا بمدينة العلمين.





ويأتي حفله بمهرجان العلمين في ظل صدور ألبوم عمرو دياب الأخير «ابتدينا»، الذي سيكون جزءاً أساسياً من الأداء الحي في الحفل وسط تفاعل الجمهور معه، إضافة إلى عدة مفاجآت في الحفل.



