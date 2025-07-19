في رسالة غاضبة أثارت تفاعلاً واسعاً، اتهمت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، صناع فيديو كليب أغنية «الذوق العالي» للفنانين محمد منير وتامر حسني، بحذف مشاهد زوجها من النسخة النهائية للكليب، معتبرة ما حدث «تجاهلاً مؤلماً وغير مبرر» لحق فني وإنساني.

وقالت أنوسة في منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «اقفل براحتك الفيديو، بس حق الميت واليتيم مش هسيبه يضيع.. وفكّر كويس في الكذبة اللي هتقولها للجمهور»؛ في إشارة مباشرة إلى استيائها مما وصفته بـ«طمس ظهور زوجها الراحل»، رغم مشاركته في تصوير العمل قبل وفاته.

وأضافت أنها تحتفظ بمقطع فيديو يُظهر مشاركة محمد رحيم بشخصيته الحقيقية في الكليب إلى جانب الشاعر تامر حسين والموزع أحمد طارق يحيى، وهو ما أكدته أيضاً من خلال رسالة صوتية مسجلة من الراحل، عبّر فيها عن سعادته الكبيرة بالتعاون والمشاركة في العمل.

حتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي من فريق عمل الأغنية أو الشركة المنتجة للرد على الاتهامات، في وقتٍ يتصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بكشف حقيقة ما جرى واحترام ذكرى الموسيقار الراحل.

يُذكر أن أغنية «الذوق العالي» تُعد أول تعاون فني بين «الكينج» محمد منير والنجم تامر حسني، وهي من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم، وتم تصوير مشاهد من الكليب داخل منزل منير، ما أضفى على العمل بعداً شخصياً وإنسانياً خاصاً.