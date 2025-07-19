في خطوة جديدة، دخل عبد الله، نجل الفنان المصري عمرو مصطفى، عالم الغناء في أولى تجاربه من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان «Only You»، وذلك عبر مختلف منصات الموسيقى المختلفة في الوطن العربي.

وحرص عمرو مصطفى على دعم نجله، حيث نشر مقطعاً من الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأغنية «only you» من كلمات وألحان وتوزيع عبد الله نجل عمرو مصطفى، ما يعد إنجازاً في أولى خطواته الفنية.

كما يطمح عبدالله في مشواره الفني إلى تقديم أسلوب مختلف في عالم الغناء، حيث عكف خلال الفترة الماضية على تكوين هوية شبابية مستقلة تتلاءم مع أفكاره، التي ستخرج للنور قريباً بأغانٍ جديدة باللغة الإنجليزية.

وفي سياق مختلف، شارك عمرو مصطفى في ألبوم «ابتدينا» للنجم عمرو دياب، الذي طرح في الأيام الماضية، من خلال تلحين أغنية «ابتدينا» من كلمات تامر حسين، وأغنية «خطفوني» التي استخدمت في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات.

يُذكر أن آخر تعاون بين عمرو دياب وعمرو مصطفى كان عام 2019 بأغنيتي «باين حبيت» و«يتعلموا»، ولهما سجل طويل من الأغاني الناجحة مثل «خليك فاكرني»، و«ليلي نهاري»، وغيرهما من الأغاني المميزة.