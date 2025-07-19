كشف المطرب المصري حسام حبيب تطورات حالته الصحية، بعد إحيائه مساء أمس (الجمعة) حفله الأول في موسم جدة بالعكاز على المسرح، نتيجة تعرضه لكسر في القدم أثناء البروفات النهائية للحفل.

وقال حسام حبيب في تصريح خاص لـ«عكاظ» إنه حرص على إحياء حفله الأول في موسم جدة رغم إصابته احتراماً للجمهور السعودي، لافتاً إلى أنه تلقى دعماً وتفاعلاً من الجمهور بشكل كبير على المسرح خفف عليه الألم.

وأضاف حسام حبيب أن حالته الصحية شهدت تحسناً ملحوظاً، مشيراً إلى أنه سيجري بعض الفحوصات الطبية مرة أخرى فور عودته إلى مصر للاطمئنان إذا كانت هناك كسور أخرى في القدم أم لا، موجهاً الشكر لكل من سأل عليه في أزمته.

وتعرض حسام حبيب أخيراً لالتواء في كاحل القدم أثناء البروفات النهائية على خشبة المسرح، ما أدى إلى حدوث كسر في عظمة القدم استدعى نقله فوراً إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم، وخضع لبعض الفحوصات الطبية.

ويمثل حفله في موسم جدة أول لقاء مباشر له مع الجمهور السعودي بعد فترة غياب طويلة، حيث قدم مجموعة من أشهر أغانيه وأعماله الجديدة التي لم تُطرح رسمياً بعد.

وكان حسام حبيب طرح أخيراً أغنية «سيبتك» التي تعد أول أغنية من ألبومه الجديد الذي طرحه عبر قناة روتانا على موقع يوتيوب، وسط تفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل.

وأغنية «سيبتك» من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، توزيع موسيقي أحمد وجيه، وتناولت كلماتها مشاعر الخذلان والفقد بأسلوب وجداني.