أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، اختيار الفنانة المصرية الكبيرة ليلى علوي لتكون نجمة الدورة 41، المقرر انطلاق فعالياتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2025 بمدينة الإسكندرية.

ومن المقرر تكريم ليلى ضمن الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة، التي تعد واحدة من أبرز وأهم العلامات في تاريخ السينما المصرية والعربية.

استطاعت ليلى علوي أن تترك بصمة مميزة عبر أدوار متنوعة بين الكلاسيكي والاجتماعي والرومانسي والكوميدي، وقدمت عبر مشوارها أعمالاً أصبحت علامات بارزة في ذاكرة الفن المصري.

وقدمت ليلى علوي مجموعة من الأفلام المهمة، أبرزها المصير والمواطن مصري مع المخرج العالمي يوسف شاهين، وفيلم إسكندرية كمان وكمان، ويا دنيا يا غرامي، وحب البنات، وألوان السما السبعة، وغيرها.

تميزت ليلى في الدراما التليفزيونية بأعمال خالدة مثل «الجدران الدافئة، بنات الأصول، ألف ليلة وليلة، العائلة، التوأم، حديث الصباح والمساء، تعالى نحلم ببكرة، بنت من شبرا، لحظات حرجة، حكايات وبنعيشها، الشوارع الخلفية، نابليون والمحروسة، فرح ليلى شمس، هي ودافنشي، زي القمر، منورة بأهلها، دنيا تانية»، والعديد من الأعمال الاجتماعية والإنسانية.

وتشهد الدورة 41 من المهرجان احتفالية كبرى بتكريم النجمة ليلى علوي، حيث يتم إصدار كتاب خاص عن مشوارها الفني وعرض مجموعة من أبرز أفلامها وتنظيم ندوة مفتوحة بحضورها لمناقشة تجربتها ومسيرتها أمام جمهور ومحبي السينما.