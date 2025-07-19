طمأنت الفنانة اللبنانية رزان مغربي جمهورها على تطورات حالتها الصحية بعد تعرّضها لإصابات متعددة إثر سقوط جزء من سقف قاعة داخل أحد الفنادق بالقاهرة أثناء إحيائها حفلاً غنائياً.

وعبر تصريح خاص لـ«عكاظ»، كشفت رزان مغربي تطورات حالتها الصحية، وأكدت أنها خضعت لعملية جراحية عاجلة بعد تعرضها لعدة إصابات بالغة بالرأس وكدمات متفرقة في الجسد، لافتة إلى أن حالتها شهدت تحسناً نسبياً حالياً، ومن المقرر خروجها من المستشفى خلال الأيام القادمة.

وأوضحت رزان مغربي أن ما حدث لها أشبه بالحلم، معلقة: «الحادث مكنش سهل، وكنت حاسه إني بحلم، ونجيت من الموت بأعجوبة. الحمد لله على لطف الله».

ووجهت رزان مغربي رسالة شكر لكل من سأل عنها من محبيها وجمهورها في لبنان ومصر وكل أنحاء العالم، وأيضاً لجميع الفريق الطبي الذي أشرف على الرعاية الطبية لها بكل مهنية، مشيرة إلى أن نقابة المهن التمثيلية في مصر، برئاسة الفنان أشرف زكي، دعمتها منذ وقوع الحادثة.

ووعدت رزان مغربي جمهورها بالعودة إلى نشاطها الفني قريباً بعد الانتهاء من فترة علاجها بشكل نهائي، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

يذكر أن الحادثة وقعت أثناء الحفل الذي أحيته في قاعة مخصصة للمناسبات بالفندق، حيث انهار جزء من السقف بشكل مفاجئ، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الحضور، وإصابة الفنانة التي كانت متواجدة على المسرح.



