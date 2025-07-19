تعرض المطرب والملحن المصري حسام حبيب لإصابة خطيرة في القدم خلال البروفات النهائية لأول حفل غنائي له بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، والذي أقيم مساء أمس الجمعة تحت اسم «أحاسيس».

كشف حسام حبيب، في بيان صحفي، تفاصيل حالته الصحية، حيث أكد أنه تعرض لالتواء في كاحل القدم أثناء البروفات النهائية على خشبة المسرح، مما أدى إلى حدوث كسر في عظمة القدم استدعى نقله فوراً إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم وخضع لبعض الفحوصات الطبية.

وقرر حسام حبيب إحياء حفله بالرغم من إصابته في القدم، حيث ظهر على المسرح بعكازين وجبيرة في قدمه وسط تفاعله مع الجمهور السعودي لأول مرة على المسرح في جدة، وقدم باقه متنوعة من أعماله الفنية المميزة.

وكان انتهى حسام حبيب أخيراً من اللمسات الأخيرة على تحضيراته للحفل الذي يمثل أول لقاء مباشر له مع الجمهور السعودي بعد فترة غياب طويلة، إلا أن هذا الحادث المفاجئ أوقف تدريباته فجأة، وعلى الرغم من ذلك قرر التحامل على نفسه لتقديم الحفل ومقابلة جمهوره السعودي لأول مرة احتراماً وتقديراً لهم

تأتي تلك الإصابة في وقت يعيش حسام حبيب أجواء من الحماس والتحدي، حيث كان يسعى لتقديم عرض استثنائي يليق بتطلعات الجمهور ويعكس نجاحات أعماله الأخيرة مثل أغنية «سيبتك»، التي لاقت رواجاً واسعاً.