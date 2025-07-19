طمأنت الفنانة المصرية شيماء سيف، جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير مروع بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، إذ صدم أحد الأشخاص سيارتها ما تسبب في إتلافها دون وجود إصابات.

وفي أول تعليق لها، كتبت شيماء سيف، منشوراً عبر حسابها الشخصي بمنصة «إنستغرام»، وقالت: «شكراً أوي لسؤالكم، أنا كويسة وزي الفل، الحمد لله قدر ولطف وجت سليمة».

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت أخيراً بلاغاً، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق دهشور، في مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن الحادث وقع بين سيارة الفنانة شيماء سيف، وسيارة أخرى، دون إصابات، فيما فر سائق السيارة الأخرى مسرعاً، ليتهرب من المساءلة.

وأسفر الحادث عن تلفيات بسيارة الفنانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وقالت شيماء سيف في بلاغها، إن سيارتها تعرضت لتلفيات كبيرة، كما أنها نجت بأعجوبة من الحادث، فيما تقوم السلطات بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.

أعمال شيماء سيف الفنية

وعلى الجانب الفني، يعد مسلسل «إش إش» آخر أعمال شيماء سيف، في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، حيث ضم العمل كلاً من مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، انتصار، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.