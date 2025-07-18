فجرت الفنانة المصرية هالة صدقي العديد من المفاجآت في واقعة مشاجرة حدثت بالساحل الشمالي، مؤكدة أنها تتعرض لحملة ممنهجة تستهدف النيل من سمعتها، مشيرة إلى أن وراء هذه الحملة إحدى السيدات «تدعي أنها فنانة» على حد وصفها.

وشاركت هالة صدقي مقطع فيديو لجمهورها، وكشفت لجمهورها تفاصيل الأزمة، وقالت إنها فوجئت بانتشار حملة تشويه استهدفتها أثناء وجودها خارج البلاد، موضحة أنها علمت بالأمر من أصدقائها الذين أخبروها ببيان نشرته سيدة معروفة تتناول فيه الواقعة بتلميحات مهينة لشخصها.

وأكدت هالة صدقي أن السيدة التي تتهمها بالوقوف وراء الحملة الممنهجة ضدها استعانت بعدد من الأشخاص على حد قولها، من أجل الترويج لشائعات مغرضة ضدها، وإنشاء مجموعة عبر تطبيق «واتساب» تكتب منشورات مغلوطة عنها وتطلب منهم نشرها بشكل واسع.

وواصلت هالة صدقي أن سبب الزجّ باسمها في الواقعة يعود إلى أنها كانت شاهدة عيان على ما حدث في منطقة الساحل الشمالي، بحكم قرب سكنها، لافتة إلى أن مشادة كلامية اندلعت وتطورت إلى مشاجرة بين السيدة -التي تتهمها بالوقوف وراء الحملة الممنهجة ضدها- وجارها، تخللها سبٌّ وشتائم.

ويأتي رد هالة صدقي بعد بيان الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، الذي تنفي فيه تماماً ما تم تداوله بشأن تورطها أو زوجها المخرج خالد يوسف في مشاجرة الساحل الشمالي، معتبرة أن الواقعة مختلقة ولا أساس لها من الصحة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغاً من الفنانة هالة صدقي أخيراً اتهمت فيه شخصاً بالتشهير بها، وذكرت أنه أساء لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.