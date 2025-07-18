كشف محمد الديب، مدير أعمال الفنان المصري القدير لطفي لبيب، تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة دخل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد مدير أعماله في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن الفنان لطفي لبيب غادر المستشفى صباح أمس بعد تحسن واستقرار حالته الصحية، ويتواجد حالياً في منزله رفقة أسرته والمقربين منه.

ونفى محمد الديب تعرضه لجلطة في القلب، مشيراً إلى أنه شعر بالتعب بشكل مفاجئ، وتم تشخيصه بالتهاب في القصبة الهوائية، ولذلك قرر الأطباء احتجازه لمتابعة حالته الصحية بشكل دقيق في المستشفى.

ولفت مدير أعمال لطفي لبيب إلى تواصل عدد كبير من نجوم الفن للاطمئنان على حالته الصحية منذ دخوله المستشفى بجانب متابعة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان المصري أشرف زكي وجميع أعضاء النقابة، موجهاً الشكر لكل من سأل عليه.