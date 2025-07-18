في خطوة مفاجئة، قرر القائمون على حفل الفنانة المصرية روبي ونجم الراب المصري الصاعد «ليجي سي»، بالساحل الشمالي، تأجيله إلى يوم الجمعة الموافق 25 يوليو المقبل بدلاً من يوم 18 يوليو.

وكشفت الشركة المنظمة في بيان صحفي سبب تأجيل الحفل، مؤكدة أنه يرجع إلى عدم استكمال التجهيزات النهائية للمسرح والإضاءات بسبب عدم استخراج التصاريح الكاملة للحفل نتيجة للحريق الذي حدث في أحد شواطئ الساحل الشمالي خلال الفترة القليلة الماضية.

وعلى جانب آخر، شاركت روبي أخيراً في أغنية جديدة تحمل عنوان «تاني» مع الفنان المصري أحمد سعد ضمن أغاني ألبوم «بيستهبل»، والأغنية من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبدالواحد.

يذكر أن روبي شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل «إخواتي»، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مكون من 15 حلقة، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، نبيل عيسى، حاتم صلاح، وعلي صبحي، مع عدد من النجوم الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.